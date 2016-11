Agrar

Datenmanagement im Kuh- und Rinderstall wird für Landwirte immer wichtiger. Neue Innovationen in diesem Bereich sind seit Dienstag in Hannover bei der weltgrößten Fachmesse für Nutztierhaltung, der "EuroTier 2016", zu sehen.

Hannover. Rund 2600 Aussteller aus 58 Ländern präsentieren ihre Produkte, mehr als die Hälfte kommt aus dem Ausland.

Tierwohl und Tiergesundheit spielen in diesem Jahr eine große Rolle bei der Messe. So erhalten Landwirte etwa seit 2015 vom Deutschen Verband für Leistungs- und Qualitätsprüfungen (DLQ) Informationen über die Eutergesundheit ihrer Milchkühe. Dafür muss jede der 3,7 Millionen Kühe in Deutschland einmal im Monat eine Probe zur Milchkontrolle abgeben, sagte Agrarwissenschaftlerin Monika Brandt vom Verband. Bei Entzündungen bilden sich Abwehrzellen, die einen gesetzlichen Grenzwert nicht überschreiten dürfen, damit die Milch verkauft werden darf.

Der Deutsche Tierschutzbund kritisierte, die Milchtierhaltung sei zu leistungsorientiert sei. Kühe, die normalerweise 20 Jahre und älter werden könnten, würden im Schnitt nur noch drei Jahre alt. Die zunehmende Automatisierung des Melkens durch Roboter führe dazu, dass gesundheitliche Probleme der Tiere zu spät erkannt würden.

Ein konsequentes Datenmanagement des Landwirts sei essenziell, sagte der Experte für Rinderhaltung der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Jakob Groenewold. Auch die Reduzierung des Antibiotikaeinsatzes werde immer wichtiger.

dpa