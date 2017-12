Kriminalität

Darknet-Fall: Zweite Festnahme nach Missbrauch von Mädchen

Im Fall des missbrauchten vierjährigen Mädchens aus dem Kreis Wesermarsch hat die Polizei einen zweiten Tatverdächtigen festgenommen. Der 39-jährige Bremer sitzt in Untersuchungshaft, wie die Polizei in Delmenhorst am Freitag mitteilte.