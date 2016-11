Blick auf einen Firmensitz des Automobilzulieferers Prevent. © Julian Stratenschulte/Archiv

Auto

Daimlers Zulieferer-Streit: Entscheidung offen

Im Streit zwischen Daimler und dem Zulieferer Prevent will das Landgericht Braunschweig am 22. Dezember eine Entscheidung über die Zuständigkeit verkünden. Der Lieferant will vor Gericht 40 Millionen Euro Schadenersatz erstreiten.