Der Vorstandsvorsitzende des Fahrzeugherstellers Daimler AG, Dieter Zetsche. © Niklas Björling

Auto

Daimler will neues Elektroauto in Bremen bauen

Daimler will sein neues Elektroauto nach den Worten von Daimler-Chef Dieter Zetsche in seinem Bremer Werk fertigen. "Wir werden auch hier auf die Kompetenz und Expertise aus Bremen setzen", sagte Zetsche am Donnerstag bei einer Konferenz des "Weser-Kuriers".