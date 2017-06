Das Blaulicht an einem Löschfahrzeug leuchtet. © Daniel Bockwoldt/Archiv

Brände

Dachstuhl von Jugendherberge auf Borkum brennt

Auf der ostfriesischen Insel Borkum ist ein Gebäude der Jugendherberge "Am Wattenmeer" in Brand geraten. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstagnachmittag sagte, brannte der Dachstuhl aus noch ungeklärter Ursache völlig nieder und drohte einzustürzen.