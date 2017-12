Feuerwehrfahrzeug. © Friso Gentsch/Archiv

Brände

Dachstuhl brennt: Wohnhaus nicht mehr bewohnbar

Wegen eines Dachstuhlbrandes ist ein Wohnhaus in Rieste (Landkreis Osnabrück) unbewohnbar geworden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, konnten sich mehrere Bewohner des Hauses rechtzeitig in Sicherheit bringen.