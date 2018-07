Norddeutschland steht am heutigen Donnerstag voraussichtlich der bislang wärmste Tag des Jahres bevor. Vor allem in den westlichen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns und im Süden Schleswig-Holsteins werde es mit bis zu 35 Grad drückend heiß, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag.