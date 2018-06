Bremen

Heute will die Organisation ihre Zahlen von 2017 vorstellen. Ein Sprecher sagte, dass diese jedes Jahr stark schwanken. Die Lebensretter möchten auch über die Vorbereitungen für die aktuelle Badesaison informieren und ein Kindersucharmband vorstellen. Kinder können es an Seen und am Strand anziehen und wenn sie verloren gehen, hilft es, sie wieder zu ihren Eltern zu bringen.

dpa