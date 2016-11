Arbeit

DGB kritisiert hohe Belastung am Ausbildungsplatz

Fast die Hälfte der Auszubildenden in Niedersachsen und Bremen ist wegen schlechter Bedingungen am Ausbildungsplatz stark belastet. Dies ergab eine Befragung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), die am Montag in Hannover und Bremen vorgestellt wurde.