DGB für weiteren Feiertag in Niedersachsen. © Christoph Schmidt/Archiv

Feiertage

DGB für weiteren Feiertag in Niedersachsen

Arbeitnehmervertreter haben sich hinter die Forderung nach einem zusätzlichen Feiertag in Niedersachsen gestellt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) unterstütze den Vorschlag, in Niedersachsen mindestens einen gesetzlichen Feiertag mehr einzuführen, teilte der DBG am Montag in einer Erklärung mit.