Gesundheit

DAK: Mehr Jugendliche mit Alkoholvergiftungen in Klinik

In niedersächsische Krankenhäuser sind 2016 wieder mehr Kinder und Jugendliche wegen einer Alkoholvergiftung eingeliefert worden. Im vergangenen Jahr seien in Niedersachsen 2114 Jungen und Mädchen im Alter zwischen 10 und 20 Jahren behandelt worden, teilte die Deutsche Angestellten-Krankenkasse (DAK) am Freitag mit.