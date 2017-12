Das Logo der Firma Coppenrath & Wiese. © Friso Gentsch/Archiv

Lebensmittel

Coppenrath & Wiese weiter auf Wachstumskurs

Der Tiefkühltorten-Spezialist Coppenrath & Wiese wächst weiter und will in den kommenden Jahren Hunderte neue Mitarbeiter einstellen. Bis 2022 sollen 500 zusätzliche Stellen am Standort im westfälischen Mettingen geschaffen werden, kündigte Geschäftsführer Andreas Wallmeier dort am Dienstag an.