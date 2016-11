Coppenrath & Wiese nach Oetker-Übernahme auf Wachstumskurs. © Friso Gentsch/Archiv

Lebensmittel

Coppenrath & Wiese nach Oetker-Übernahme auf Wachstumskurs

Der Tortenspezialist Coppenrath & Wiese rechnet nach der Übernahme durch den Lebensmittelhersteller Dr. Oetker mit einem kräftigen Wachstum. "In den nächsten vier Jahren erwarten wir eine Umsatzzunahme von bis zu 20 Prozent", sagte am Dienstag Geschäftsführer Andreas Wallmeier am Produktionsstandort im münsterländischen Mettingen.