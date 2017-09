Mitarbeiter mit Taschen mit dem Continental AG-Geschäftsbericht. © Julian Stratenschulte/Archiv

Auto

Continental seit fünf Jahren im Dax

Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental kennt das Auf und Ab der Börsen wie wohl nur wenige andere Unternehmen. Vor fünf Jahren, am 24. September 2012, kehrte Conti in den Dax zurück - als erstem Unternehmen überhaupt gelang dem Zulieferer damit die Rückkehr in die Börsen-Bundesliga schon zum zweiten Mal.