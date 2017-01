Auto

Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental hat wie erwartet ein gutes viertes Quartal hingelegt. Damit wurden die im Oktober gesenkten Jahresziele erreicht.

Hannover. Der Umsatz stieg vorläufigen Zahlen zufolge 2016 um drei Prozent auf rund 40,5 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montag in Hannover mitteilte. Die Marge auf Basis des um Sondereffekte bereinigten Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei wegen einer Reihe von außerordentlichen Belastungen auf 10,7 (2015: 11,1) Prozent gefallen. Rechnerisch ergibt sich damit ein Gewinn vor Zinsen und Steuern von rund 4,33 Milliarden Euro und damit in etwa auf Vorjahresniveau.

Im laufenden Jahr rechnet Conti mit einem Umsatzplus von mehr als sechs Prozent auf über 43 Milliarden Euro. Die um Sondereffekte bereinigte Ebit-Marge solle dabei die Marke von 10,5 Prozent erreichen. Conti ist allerdings für seine konservativen Prognosen zu Jahresbeginn bekannt.

