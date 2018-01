Der Continental AG Vorstandschef Elmar Degenhart. © Holger Hollemann/Archiv

Auto

Conti bestätigt Überlegungen für neue Struktur

Der Reifenhersteller und Automobilzulieferer Continental hat im Grundsatz Medienberichte über mögliche Umwälzungen im Unternehmen bestätigt. Man befinde sich "in einem frühen Analysestadium" und spiele Szenarien durch, "um unsere Organisation noch flexibler auf die Herausforderungen in der Automobilindustrie auszurichten", teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit.