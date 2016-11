Container stehen in einem Umschlagbahnhof. © Stefan Puchner/Archiv

Verkehr

Trotz Kritik des Bundesrechnungshofs soll der neue Containerbahnhof in Lehrte wie vorgesehen gebaut werden. Das erklärten Verkehrsministerium und Bahn nach der Forderung des Rechnungshofes, den sogenannten Mega-Hub vor den Toren Hannovers nicht mit Bundesmitteln zu unterstützen.

Lehrte. Da nicht nachgewiesen sei, dass der neuartige Umschlagbahnhof auch wirksam und wirtschaftlich sei, reiche der Bau eines Pilotprojekts in Duisburg zunächst aus, hatte der Rechnungshof erklärt. Wegen veränderter Rahmenbedingungen eigene sich der Bahnhof in Lehrte nicht mehr als Pilotanlage.

Die Kritik wird aber wohl keinen Einfluss auf die Pläne in Niedersachsen haben. Der Probebetrieb soll Ende 2018 aufgenommen werden. Die offizielle Betriebsaufnahme ist für 2019 geplant. Die Baukosten liegen bei rund 100 Millionen Euro. In dem Mega-Hub soll es einen schnellen Umschlag von Containern nicht nur zwischen Bahn und Lastwagen, sondern erstmals auch zwischen Zügen geben. Zeitaufwendiges und für Anwohner lärmendes Rangieren entfällt.

Nach Bahnangaben soll das Terminal zu einem Zuwachs im kombinierten Verkehr führen. Dabei werden Container über kurze Strecken am Start- und Zielpunkt per Lkw befördert und legen die Langstrecke per Bahn zurück. Der neuartige Umschlag ermögliche ein Umsteigen der Container auf andere Züge. Dadurch werde der Bahntransport von Containern auch auf Verbindungen interessant, auf denen sich der Einsatz kompletter Züge nicht lohnt.

Der Umschlagbahnhof entsteht in Lehrte auf dem Gelände des ehemaligen Rangierbahnhofs. Von dem Terminal verspricht Niedersachsen sich zahlreiche neue Arbeitsplätze in der Logistikbranche.

dpa