Schifffahrt

Elf angespülte Container vor den ostfriesischen Inseln sollen bis Mitte Januar geborgen werden. Das sieht das Konzept eines Bergungsunternehmers vor, das jetzt den Behörden vorliegt.

Wilhelmshaven. Danach werde zunächst die Holzladung aus den teilweise geborstenen Containern geholt, sagte am Dienstag ein Sprecher des Wasser- und Schifffahrtsamtes in Wilhelmshaven. Anschließend sollten die Boxen zerlegt und per Schiff zur Entsorgung abtransportiert werden. Vor Weihnachten waren im Sturm 16 Container über Bord eines Schiffes gegangen, 5 werden weiter vermisst und sind vermutlich in der Nordsee gesunken.

dpa