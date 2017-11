Polizei

Computermodernisierung macht 135 Polizisten für Arbeit frei

Dank der Modernisierung und Auslagerung der Computertechnik werden bei der niedersächsischen Polizei 135 Stellen für die Fahndungsarbeit frei. Ab sofort werde die Hard- und Software der rund 19 000 Computer in allen niedersächsischen Dienststellen komplett erneuert, teilte das Innenministerium in Hannover am Donnerstag mit.