Einbruch. © Nicolas Armer/Archiv

Kriminalität

Clan schickt Mädchen als Einbrecherinnen los

Die Münchner Polizei hat einen internationalen Clan junger Einbrecherinnen aufgedeckt, die auch in Frankfurt unterwegs waren. Die Bande schickte in mehreren deutschen Städten Mädchen und junge Frauen auf kriminelle Tour, wie das Polizeipräsidium der bayerischen Landeshauptstadt am Montag mitteilte.