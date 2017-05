Musik

Musikalische Begegnung zweier Chöre: Der Kammerchor der Hochschule für Künste (HfK) und Universität Bremen und der gemischte Chor der Jazeps Vitols Musikakademie Lettland werden im Sommer gemeinsam auftreten.

Bremen/Riga. Zunächst ist am 27. Mai ein Konzert in der Petrikirche der lettischen Hauptstadt Riga geplant. Im Juni werden beide Chöre dann zusammen in Bremen singen, wie am Mittwoch das Goethe-Institut in Riga mitteilte. Das Programm unter Leitung der beiden Dirigenten Friederike Woebcken und Maris Sirmais beinhalte Werke von Felix Mendelssohn, Eriks Esenvalds, Imants Ramins und Ugis Praulins. Riga ist eine Partnerstadt Bremens.

dpa