Schulen

Chinesisch bald Abiturfach in Bremen

Schüler können in Bremen jetzt auch Chinesisch als Abiturfach wählen. Am Gymnasium Horn wird das seit diesem Schuljahr angeboten. 2019 würden Schüler dann erstmals eine Abiturprüfung in Chinesisch ablegen können, teilte das Konfuzius-Institut Bremen am Montag mit.