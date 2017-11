Jürgen Bula, Geschäftsführer des Flughafens Bremen. © Carmen Jaspersen/Archiv

Unternehmen

Chef von Bremer Flughafen freigestellt

Der Geschäftsführer des Bremer Flughafens muss seinen Posten räumen. Der Aufsichtsrat stellte Jürgen Bula am Freitag mit sofortiger Wirkung frei. "Verschiedene Vorfälle am Flughafen haben gezeigt, dass es schwere Störungen zwischen dem Geschäftsführer und den MitarbeiterInnen gibt und eine verlässliche, aufgabengerechte und kooperative Zusammenarbeit nicht mehr möglich ist", hieß es in einer schriftlichen Begründung.