Politik

Sicherheitspolitik, kostenklose Kitas, Wahlkampf - es gibt viele Themen, über die man mit dem Ministerpräsident Stephan Weil sprechen kann. Machen Sie es doch einfach: Heute Abend im Livechat per Videostream können auch Sie Fragen stellen.

Hannover. Stephan Weil feiert heute Abend eine ganz besondere Premiere: Der Ministerpräsident nutzt das erste Mal den Live-Videostream bei Facebook. Dort stellt sch der Politiker nicht nur den Fragen unserer Redakteurin Mirjana Cvjetkovic, er will auch den Usern Rede und Antwort stehen. Um 20.20 Uhr geht es hier los - ihre Fragen stellen Sie einfach in der Facebook-Kommentarspalte. Auch vorab können Sie bereits Fragen stellen: per Mail an info@stephanweil.de