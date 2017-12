Das Schauspielhaus in Hannover. © Holger Hollemann/Archiv

Theater

"Chaostage - Der Ausverkauf geht weiter" wird uraufgeführt

"Chaostage - Der Ausverkauf geht weiter" heißt das Stück, das am heutigen Samstag (20.00 Uhr) im Schauspielhaus in Hannover Premiere hat. Regisseurin Ulrike Günther verarbeitet darin ein dunkles Kapitel der Stadtgeschichte: Bis 1995 gingen jahrelang Hunderte Punks jeweils am ersten August-Wochenende auf die Straße, ihr Protest endete zum Teil in Straßenschlachten.