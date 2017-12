Geschichte

"Celle Massacre Trial" begann vor 70 Jahren

Vor 70 Jahren haben die britischen Allierten den "Celle Massacre Trial" gestartet und 14 Beteiligte einer Hetzjagd auf KZ-Häftlinge vor Gericht gestellt. Der Prozess begann am 2. Dezember 1947. Am Ende gab es im Mai 1948 sieben Freisprüche, vier Haftstrafen und drei Todesurteile, die aber bald in Haftstrafen umgewandelt wurden.