Ein Schild weist den Weg zu einem Campingplatz. © Hendrik Schmidt/Archiv

Tourismus

Campingbranche bleibt auf Rekordkurs: mehr Übernachtungen

Die deutsche Campingwirtschaft setzt nach einem Übernachtungsplus in den ersten acht Monaten auf ein weiteres Rekordjahr. Im August selbst schnitt die Branche zwar etwas schlechter ab als im Vorjahresmonat, wie aus der Monatserhebung Tourismus hervorgeht, die das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden veröffentlichte.