Der Hauptsitz von CTS Eventim in Bremen. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

CTS Eventim baut Geschäft in Italien aus

Der Tickethändler und Veranstalter CTS Eventim schlägt erneut in Italien zu und baut das Geschäft dort mit einer Übernahme weiter aus. Das im MDax notierte Unternehmen übernimmt 60 Prozent des italienischen Veranstalters Friends & Partners, wie CTS mit Hauptverwaltung in Bremen am Donnerstag mitteilte.