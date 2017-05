Parteien

CDU will Unterrichtsversorgung von 100 Prozent garantieren

Niedersachsens CDU will im Falle eines Erfolgs bei der Landtagswahl Anfang 2018 eine Unterrichtsversorgung von mehr als 100 Prozent garantieren. Der CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann betonte am Mittwoch bei der Vorstellung eines Zehn-Punkte-Plans zur Bildungspolitik auf Norderney: "Eine mehr als hundertprozentige Unterrichtsversorgung ist die Grundlage für gute Schule." Der zurzeit registrierte Unterrichtsausfall an niedersächsischen Schulen sei nicht mehr tragbar.