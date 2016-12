Der niedersächsische CDU-Landtagsfraktionschef Björn Thümler. © Hauke-Christian Dittrich/Archiv

Justiz

CDU will Kopftuch in Gerichten verbieten lassen

Die CDU will Kopftücher und Gesichtsschleier in den Gerichten in Niedersachsen verbieten lassen. "Nikabs und Burkas haben in unseren Gerichtssälen nichts zu suchen", sagte der CDU-Landtagsfraktionschef Björn Thümler dem Bremer "Weser-Kurier" (Dienstag).