Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann. © Julian Stratenschulte/Archiv

CDU will Autobahnausbau in Niedersachsen voranbringen

Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann will die Lücken im Autobahnnetz zügig schließen. Die Große Koalition wolle die Planungen für wichtige Transitrouten nun schnellstmöglich voranbringen, kündigte der künftige Wirtschaftsminister am Donnerstag in Hannover an.