CDU und SPD wollen gegen Bundestrend ankämpfen

Wahlen

Drei Wochen vor der Landtagswahl haben die großen Parteien bei der Bundestagswahl heftige Verluste hinnehmen müssen. Vor allem die CDU verliert, die SPD fährt ein historisch schlechtes Ergebnis ein. Die kleinen Parteien bekommen Rückenwind.

Hannover. CDU und SPD wollen sich in drei Wochen bei der Wahl in Niedersachsen gegen den Abwärtstrend ihrer Parteien bei der Bundestagswahl stemmen. CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann setzt trotz des Dämpfers auf einen Machtwechsel im Land. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hält das Rennen in Niedersachsen für völlig offen. Ein Jamaika-Bündnis aus Union, FDP und Grünen hält FDP-Landeschef Stefan Birkner in Niedersachsen für unwahrscheinlich, im Bund zeigte er sich dafür offen.

Die große Koalition ist Weil zufolge klar abgewählt worden. "Beide Regierungspartner verzeichnen heute herbe Verluste", sagte er. Die SPD habe die dritte Bundestagswahl in Folge verloren. Dennoch zeigte sich der SPD-Landeschef optimistisch, dass es der Partei gelingen könne, die Landtagswahl in drei Wochen zu gewinnen. "In Bezug auf Niedersachsen bin ich zuversichtlich, da ist das Rennen wirklich offen." Die SPD lag in den ersten Hochrechnungen zwischen 20 und 21 Prozent der Stimmen im Vergleich zu 25,7 Prozent bei der letzten Wahl 2013.

CDU-Landeschef Bernd Althusmann reagierte ebenfalls verhalten auf die Hochrechnungen: "Man hätte sich sicherlich ein bisschen mehr Rückenwind erhofft, aber es ist ja keineswegs ausgeschlossen, dass wir in den nächsten Wochen noch ein bisschen zulegen können", sagte Althusmann. Die CDU habe zwar verloren, bleibe aber stärkste Kraft. "Von daher glaube ich, dass sie auch in Niedersachsen ein starkes Ergebnis bekommen kann." CDU/CSU lagen nach den Hochrechnungen bei 32,9 bis 33,3 Prozent, 2013 hatte die Union bundesweit noch 41,5 Prozent erzielt.

Das gute Abschneiden der AfD betrachte er aber mit Sorge, sagte Althusmann. "Das ist sicherlich ein Teil Denkzettel-Wahl. Es muss der CDU gelingen, in den nächsten Jahren einen Teil von der AfD wieder zurückzuholen zur CDU." Auch Weil forderte eine harte und kompromisslose Auseinandersetzung mit der AfD.

Die SPD will auf Bundesebene nicht mehr gemeinsam mit der Union regieren. Damit wäre ein Jamaika-Bündnis die einzige mögliche Variante. Zum Regieren in Berlin braucht die Union die kleinen Parteien. In Niedersachsen halten Politiker von FDP und Grünen die sogenannte Jamaika-Koalition für unwahrscheinlich.

Niedersachsens Grünen-Landeschefin Meta Janssen-Kucz sieht hohe Hürden für die Bildung einer Koalition mit FDP und Union auf Bundesebene. "Ein Großteil der Politik von CDU und FDP steht unseren Kernanliegen diametral entgegen", sagte die Grünen-Landeschefin. Die Grünen hätten zwar ihr Ziel verfehlt, drittstärkste Kraft zu werden. Für die Landtagswahl bleibe das aber weiterhin das klare Ziel.

Niedersachsens FDP-Chef Stefan Birkner ist offen für Gespräche mit Union und FDP über eine Koalition auf Bundesebene. "Der Ball liegt jetzt bei der Union", sagte Birkner der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn solche Gespräche initiiert werden würden, meine ich, dass man sich zumindest einer Sondierung nicht verweigern kann." Es gebe aber "kein Regieren um jeden Preis". In Niedersachsen hält Birkner eine Jamaika-Koalition für unwahrscheinlich: "Ich sehe da keinen Raum." Die inhaltlichen Differenzen in Niedersachsen seien zu groß. Eine Koalition mit Grünen und SPD schließt Birkner aus.

dpa