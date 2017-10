Ein Vater sitzt mit seinem Sohn auf dem Schoß in einer Wahlkabine. Foto: Julian Stratenschulte/Archiv

Wahlen

CDU und SPD verteidigen ihre Hochburgen

Bei der Landtagswahl in Niedersachsen haben CDU und SPD ihre Hochburgen verteidigt. Die CDU holte am Sonntag ihr stärkstes Ergebnis in Vechta mit 57,5 Prozent der Zweitstimmen, 0,1 Prozentpunkte weniger als 2013. Der stärkste SPD-Wahlkreis war erneut Emden/Norden mit 49,4 Prozent für die Sozialdemokraten, das waren noch einmal 3,0 Prozentpunkte mehr als 2013. Die Grünen kamen im Göttingen auf 20,2 Prozent - 2013 waren es dort noch 28,5 Prozent.