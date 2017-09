CDU und SPD müssen Wahlschlappe schnell verdauen

Wahlen

Drei Wochen vor der Landtagswahl müssen die großen Parteien in Niedersachsen bei der Bundestagswahl eine Klatsche hinnehmen. Die kleinen Parteien bekommen dagegen Rückenwind.

Hannover. CDU und SPD in Niedersachsen müssen drei Wochen vor der Landtagswahl deutliche Verluste auf Bundesebene wegstecken. Am Montag beraten die Parteigremien in Hannover über Lehren aus der Bundestagswahl. Ab 9.00 Uhr wollen sich die Vertreter der in den Bundestag eingezogenen Parteien zu Konsequenzen äußern.

Die CDU ist bei der Bundestagswahl trotz schwerer Verluste stärkste Partei in Niedersachsen geworden. Sie erreichte die CDU 34,9 Prozent und musste damit deutliche Verluste im Vergleich zu 2013 hinnehmen (minus 6,2 Prozentpunkte). Auch die SPD verlor deutlich und wurde mit 27,4 Prozent zweitstärkste Kraft. Das war das bisher schlechteste SPD-Bundestagswahlergebnis in Niedersachsen.

Drittstärkste Partei wurde mit 9,3 Prozent die FDP. Danach folgte die AfD mit 9,1 Prozent. Die Grünen kamen auf 8,7 Prozent, die Linke 6,9 Prozent. Die Wahlbeteiligung fiel mit 76,4 Prozent höher aus als 2013. Die Wahlbeteiligung fiel mit 76,4 Prozent drei Prozentpunkte höher aus als 2013.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hält das Rennen um den Sieg bei der Landtagswahl in Niedersachsen dennoch für völlig offen. Noch in der Nacht begannen Helfer, die Plakate zur Bundestagswahl durch Wahlwerbung für die Landtagswahl zu ersetzen. CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann setzt trotz des Dämpfers auf einen Machtwechsel im Land.

Die SPD nahm der CDU bei der Bundestagswahl unterm Strich ein Direktmandat ab. Die Union gewann bei der Bundestagswahl 16 der 30 niedersächsischen Direktmandate. In 14 Wahlkreisen setzten sich am Sonntag die SPD-Bewerber durch. Damit gewann die SPD ein Direktmandat mehr als 2013. In 5 der 30 Wahlkreise wechselten bei der Erststimme die Mehrheitsverhältnisse.

dpa