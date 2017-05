Parteien

Keine Kampfkandidaturen, keine Überraschungen: Mit bewährten Namen an der Spitze ziehen Niedersachsens CDU und SPD in den Bundestagswahlkampf. Die Landesliste der CDU führt Ursula von der Leyen. Den Top-Platz bei der SPD erhielt Thomas Oppermann.

Hannover. SPD und CDU in Niedersachsen haben am Samstag ihre Kandidatenlisten für die Bundestagswahl bestimmt. Bei der CDU steht Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen auf Platz 1 der Landesliste. Für die SPD geht Bundestagsfraktionschef Thomas Oppermann als Spitzenkandidat an den Start.

Die Delegierten der CDU billigten bei ihrem Parteitag in Hannover die Liste mit den Vorschlägen des Vorstands mit 106 von 114 Stimmen, wie CDU-Generalsekretär Ulf Thiele am Samstag im Anschluss an den Parteitag in Hannover sagte. Spitzenkandidatin von der Leyen hatte ihren ursprünglich geplanten Auftritt bei der Pressekonferenz abgesagt - aus terminlichen Gründen, wie es hieß. Die Verteidigungsministerin steht derzeit wegen der Affäre um den rechtsextremen Bundeswehroffizier Franco A. unter Druck.

Von der Leyen hatte die Niedersachsen-CDU bereits 2013 als Spitzenkandidatin in den Bundestagswahlkampf geführt. Listenplatz zwei erhielt Michael Grosse-Brömer. Der 59 Jahre alte Jurist aus dem Wahlkreis Harburg ist parlamentarischer Geschäftsführer der Bundes-CDU. Der dritte Platz ging an den parlamentarischen Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann (54)

Die CDU legte auch ihre Liste für die Landtagswahl fest. An der Spitze steht der niedersächsische CDU-Vorsitzende Bernd Althusmann. Er wird am 14. Januar 2018 Herausforderer von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). "Unser Ziel für die beiden Wahlen lautet, dass wir stärkste Kraft in Niedersachsen bleiben", sagte Althusmann. Platz zwei erhielt der CDU-Fraktionschef Björn Thümler, vor der Landtagsabgeordneten Editha Lorberg aus dem Wahlkreis Garbsen/Wedemark auf Platz drei.

Die Niedersachsen-SPD kürte bei ihrem Parteitag in Hameln erwartungsgemäß Thomas Oppermann zu ihrem Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl. 171 von 181 Delegierten stimmten für den 63-jährigem Politiker aus Göttingen. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. "Wir werden uns anstrengen bei der Bundestagswahl, um eine gute Vorlage für die Landtagswahl zu liefern!", sagte Oppermann.

Für Oppermann ist es die erste Spitzenkandidatur auf der Landesliste. Bei der Bundestagswahl 2013 hatte er Platz drei inne. Damals führte der heutige Vizekanzler und Außenminister Sigmar Gabriel die niedersächsischen Sozialdemokraten in den Bundestagswahlkampf. Gabriel gibt sich diesmal mit Platz 25 der Landesliste zufrieden, tritt aber erneut als Direktkandidat im Wahlkreis Salzgitter-Wolfenbüttel-Vorharz an. "Einem Bundestag, den ich nicht direkt gewinne, dem will ich auch nicht angehören", sagte Gabriel in Hameln.

Auf Platz zwei wurde Susanne Mittag (58) aus Delmenhorst gewählt. Sie erhielt 172 von 181 Stimmen. Die einstige Polizistin kandidiert direkt im Wahlkreis Delmenhorst-Wesermarsch. Dritter auf der Kandidatenliste ist Matthias Miersch (48). Der Jurist aus Laatzen ist Sprecher der Parlamentarischen Linken. Er ist seit 2005 stets als direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Hannover Land II in den Bundestag eingezogen.

