CDU und SPD in Niedersachsen trennt nur ein Prozentpunkt

Wahlen

Das Kopf-an-Kopf-Rennen um die Macht in Niedersachsen wird immer spannender. Rund zweieinhalb Wochen vor der Landtagswahl hat die SPD ihren Rückstand auf die CDU fast aufgeholt.

Hannover. Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage von infratest dimap liegt die CDU mit 35 Prozent nur noch einen Prozentpunkt vor der SPD. Grüne (9 Prozent) und FDP (8 Prozent) können fest mit einem Einzug in den Landtag in Hannover rechnen. Für die Linke (5 Prozent) und die AfD (6 Prozent) wird es am 15. Oktober eng. Drei Koalitionen sind laut den im Auftrag des NDR nach der Bundestagswahl erhobenen Daten möglich: Schwarz-Rot, ein Jamaika-Bündnis oder eine Ampel-Koalition.

