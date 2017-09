Ministerpräsident Stephan Weil (oben) und Bernd Althusmann. © Holger Hollemann/Archiv

CDU und SPD befeuern vor der Landtagswahl Koalitionsdebatte

Nach der Wahl ist vor der Wahl: In Niedersachsen haben die großen Parteien nach den Schlappen bei der Bundestagswahl schon mal mit Farbenspielen für künftige Koalitionen begonnen. In drei Wochen können die Niedersachsen erneut in die Wahllokale.