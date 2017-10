Stefan Birkner (l) und Bernd Althusmann (r) beim Treffen in Hannover. © Julian Stratenschulte

Parteien

CDU und FDP sprechen über Optionen der Zusammenarbeit

Vertreter der CDU und der FDP in Niedersachsen sind zu Beratungen über die Situation nach der Landtagswahl zusammengekommen. Das Gespräch sei sinnvoll, auch wenn beiden Parteien eine gemeinsame Mehrheit für eine Regierungsbildung fehle, sagte der CDU-Landeschef Bernd Althusmann vor dem Treffen am Freitag in Hannover.