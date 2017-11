Parteien

CDU stimmt über Annahme von Koalitionsvertrag ab

Nach der SPD stimmt heute auch die Basis der CDU in Niedersachsen über die Annahme des Koalitionsvertrages ab. Bei einem kleinen Parteitag wollen die Christdemokraten am Abend (19.00 Uhr) in Hannover entscheiden, ob sie dem 138 Seiten starken Papier zustimmen.