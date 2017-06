Bernd Althusmann (CDU) spricht während einer Pressekonferenz. © Hauke-Christian Dittrich/Archiv

Parteien

CDU setzt im Wahlhampf auf die Themen Sicherheit und Bildung

Die CDU will die Landtagswahl in Niedersachsen mit den Themen Sicherheits- und Bildungspolitik gewinnen. "Alle Niedersachsen können erwarten, sich an jedem Ort zu jeder Zeit sicher zu fühlen", sagte der CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann am Montag bei der Vorstellung des Programmentwurfs.