Landtag

Die rot-grüne Koalition in Niedersachsen hat die Forderung der CDU nach zusätzlichen Polizisten abgelehnt. Niedersachsen habe im aktuellen Haushalt 20 547 Polizistenstellen veranschlagt.

Hannover. Dies seien so viele wie nie zuvor in der 70-jährigen Geschichte des Landes, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag in einer Debatte im Landtag in Hannover. Die CDU hatte gefordert, in den nächsten vier Jahren 1000 zusätzliche Polizisten einzustellen und die Polizeiverwaltung um 200 weitere Stellen aufzustocken.

dpa