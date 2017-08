Bernd Althusmann und Barbara Otte-Kinast, CDU Niedersachsen. © Julian Stratenschulte

Wahlen

CDU liegt in Niedersachsen auch in neuer Umfrage vorn

Wenige Wochen vor der Landtagswahl liegt die CDU einer neuen Umfrage zufolge in der Wählergunst weiter vor der SPD. In einer von der CDU in Auftrag gegebenen dimap-Umfrage kommt die Union auf 39 Prozent, die SPD erreicht 31 Prozent.