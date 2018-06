Hannover

Wenn Schostok sich nicht bis Donnerstagabend öffentlich erkläre, werde die CDU Akteneinsicht und nötigenfalls die Abberufung des Oberbürgermeister beantragen, sagte der CDU-Vizefraktionschef Jens-Michael Emmelmann der dpa. "Wir sind inzwischen in einer Situation in Hannover, dass die Position des Oberbürgermeisters nicht mehr geschützt ist und der Oberbürgermeister zum Handeln gezwungen ist." Wie ein Stadtsprecher mitteilte, will Schostok sich am Donnerstag in nicht öffentlicher Sitzung im Verwaltungsausschuss erklären.

In der Affäre geht es insbesondere um unrechtmäßige Zulagen für Schostoks Büroleiter, die von dem damaligen Personal- und derzeitigen Kulturdezernenten Harald Härke eingefädelt worden sein sollen. In einer angebliche Mail des Büroleiters an Härke vom Mai 2017, aus der zunächst das Politikjournal "Rundblick" zitierte, wird von einer Absprache des Gehaltszuschlags mit dem Oberbürgermeister gesprochen. Dies setzt Schostok nun konkret unter Druck. Gegen Härke und den Büroleiter ermittelt bereits die Staatsanwaltschaft, gegen Härke läuft zudem ein Disziplinarverfahren.

Der beabsichtigte Gehaltserhöhung für den Büroleiter des Oberbürgermeisters war dem Rat der Stadt seit Anfang 2015 bekannt und wurde in einem Entwurf zur Änderung der Dezernatsverteilung auch beziffert. Weil sich herausstellte, dass eine Beförderung des Büroleiters nicht möglich war, wurde ihm ab dem 1.4.2015 eine pauschale Überstundenvergütung von gut 1000 Euro pro Monat gezahlt.

dpa