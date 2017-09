Wahlleiterin erklärt die Stimmabgabe bei der Jugendwahl U18. © Stefan Puchner/Archiv

Wahlen

CDU bei U18-Wahl Sieger: SPD und Grüne stark

Bevor es am 24. September für die Erwachsenen an die Urne geht, haben Kinder und Jugendliche bereits ihre Stimme abgegeben. In Niedersachsen siegte nach dem vorläufigen Ergebnis die CDU mit 29,1 Prozent vor der SPD mit 25,3 Prozent.