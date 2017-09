CDU-Spitzenkandidat setzt auf Wahlkampf mit Rhythmus

Bernd Althusmann (r) spricht während einer Pressekonferenz in Hannover. © Holger Hollemann/Archiv

Wahlen

Der CDU-Spitzenkandidat für die niedersächsische Landtagswahl, Bernd Althusmann, setzt im Wahlkampf auf moderne Töne: Bei der Vorstellung seiner Plakatwerbung präsentierte er am Donnerstag in Hannover auch ein Musikvideo, das Werbebotschaften seiner Partei musikalisch einem jungen Publikum nahe bringen soll.

Hannover. Zu sehen sind unter anderem kurze Sequenzen, in denen Althusmann und Teile seiner Familie zu einem Song des Hamburger Sängers Jeffrey Söderblom swingen. Das Video "Was Großes" war am Donnerstagnachmittag bei Youtube oder Spotify aber noch nicht zu sehen, sondern nur zu hören.

Für den CDU-Wahlkampf kündigte Althusmann Plakataktionen, Faltblätter, Radiospots, Online-Auftritte und den flächendeckenden Einsatz von rund 1000 jungen Leuten seines Wahlkampfteams an, das er "A-Team" nennnt. Die Werber sollen bei persönlichen Hausbesuchen für eine hohe Wahlbeteiligung kämpfen, da nach Ansicht des niedersächsischen CDU-Generalsekretärs Ulf Thiele von einer schwachen Wahlbeteiligung nur die politischen Ränder profitieren.

Auf den Plakaten sind unter anderem neben einem Porträt von Althusmann Botschaften wie "Zuhören. Verstehen. Einfach machen" zu sehen. Nach der Bundestagswahl wird CDU-Chefin Angela Merkel den Landtagswahlkampf am 27. September in Hildesheim einleiten.

dpa