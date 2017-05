Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann. © Sebastian Gollnow/Archiv

Internet

CDU-Spitzenkandidat Althusmann will Highspeed-Internet

Niedersachsens CDU-Chef und Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Bernd Althusmann, will das Land an die digitale Spitze bringen. "Bis zum Jahr 2022 schaffen wir Highspeed-Internet für jeden Bürger, in jeder Wohnung, in jedem Haus und in jedem Betrieb", sagte Althusmann am Mittwoch in Hannover.