Parteien

Die Kür von Bernd Althusmann zum CDU-Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl 2018 rückt immer näher. Morgen befassen sich Vorstand und Landtagsfraktion mit der Personalie. Am Abend sprach sich das CDU-Präsidium für ihn aus.

Hannover. Der frühere Kultusminister Bernd Althusmann soll nach dem Willen des Präsidiums von Niedersachsens CDU Spitzenkandidat der Partei bei der Landtagswahl 2018 werden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitagabend aus Parteikreisen in Hannover. Das Votum für Althusmann auf Vorschlag von Parteichef David McAllister fiel demnach während der Präsidiumssitzung am Abend einvernehmlich aus. Althusmann (49) soll auch den Parteivorsitz übernehmen.

Am Samstag wollen Parteivorstand und Landtagsfraktion der CDU darüber entscheiden und danach die Nominierung bekanntgeben. Die offizielle Wahl des Herausforderers von Regierungschef Stephan Weil (SPD) ist für den 26. November auf einem Parteitag in Hameln vorgesehen. Der neue Landtag soll Anfang 2018 gewählt werden.

Althusmann war in den vergangenen Wochen immer wieder als aussichtsreichster Kandidat gehandelt worden. Der 49-Jährige, der nach der Niederlage der CDU bei der Landtagswahl 2013 für die Konrad-Adenauer-Stiftung in Namibia tätig war, kam vor gut drei Monaten nach Niedersachsen zurück.

Von 1994 bis 2009 gehörte er dem niedersächsischen Landtag an. Anschließend war er zunächst Staatssekretär im Kultusministerium, ehe ihn der damalige Ministerpräsident Christian Wulff (CDU) 2010 zum Ressortchef machte.

Der aus Oldenburg stammende Politiker soll auch den Vorsitz der niedersächsischen CDU übernehmen. Die Partei erhofft sich größere Schlagkraft im Wahlkampf, wenn Parteivorsitz und Spitzenkandidatur in einer Hand liegen.

CDU-Landeschef McAllister tritt beim Parteitag Ende November nicht zur Wiederwahl an. Bei der Landtagswahl 2013 hatte er sein Amt als Ministerpräsident an SPD-Politiker Weil verloren. Seit 2014 ist McAllister Europaabgeordneter.

dpa