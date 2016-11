Parteien

Der Landesparteitag der niedersächsischen CDU in Hameln hat begonnen. Rund 450 Delegierte haben sich am Samstag versammelt, um über einen Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2018 zu entscheiden.

Hameln. Als sicher gilt, dass Bernd Althusmann für diese Aufgabe bestimmt wird. Der ehemalige Kultusminister soll zudem als neuer Parteivorsitzender gewählt werden. Erwartet wird in Hameln Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie hatte sich am Freitag bei einer Regionalkonferenz der CDU in Neumünster zum ersten Mal der Basis gestellt, seit sie am vergangenen Wochenende ihre erneute Kanzlerkandidatur angekündigt hatte.

dpa