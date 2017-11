CDU-Landeschef: Wir stehen weiter hinter Merkel

Parteien

Nach den gescheiterten Jamaika-Sondierungen in Berlin hat sich Niedersachsens CDU-Landeschef Bernd Althusmann für Ruhe und Besonnenheit auf dem Weg nach vorne ausgesprochen.

Hannover. "Letztendlich haben wir zu respektieren, dass die FDP aus den Verhandlungen ausgestiegen ist - jetzt liegt der Ball im Feld des Bundespräsidenten." Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe als Verhandlungsführerin einen exzellenten und herausragenden Job gemacht. Er gehe davon aus, dass die CDU in Deutschland und speziell auch in Niedersachsen geschlossen hinter Merkel stehe.

In Niedersachsen habe es mit der ausgehandelten großen Koalition eine andere Konstellation als auf Bundesebene gegeben, da statt vier nur zwei Parteien mit großer Schnittmenge verhandelt hätten. "In Deutschland werden wir jetzt noch mal neu nachdenken müssen - alles ist machbar, denkbar und möglich." Mit Blick auf das Jamaika-Aus in Berlin sagte er: "Ich glaube, die Jamaika-Koalition war zum Greifen nah, ich glaube, dass es nur an wenigen Punkten scheiterte." Schuldzuweisungen brächten nichts: Es sei nicht ungewöhnlich, auch mal nicht zu einer Einigung zu kommen.

dpa