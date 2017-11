Bernd Althusmann(CDU) beim Parteitag in Hannover. © Julian Stratenschulte

CDU-Landeschef: Modernisierung für CDU Niedersachsens

Mit einem Modernisierungsprogramm "CDU Niedersachsen 2022" und einer personellen Neuaufstellung will die CDU in Niedersachsen wieder stärkste Kraft werden. "Mit 33,6 Prozent sind wir in Niedersachsen nicht zufrieden", gab CDU-Landeschef Bernd Althusmann am Montagabend auf dem Kleinen CDU-Parteitag in Hannover selbstkritisch zu.